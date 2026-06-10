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Dragon Ball Super

SOS aus der Zukunft! Ein neuer, dunkler Feind erscheint!

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 47vom 10.06.2026
SOS aus der Zukunft! Ein neuer, dunkler Feind erscheint!

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Dragon Ball Super

Folge 47: SOS aus der Zukunft! Ein neuer, dunkler Feind erscheint!

23 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12

Trunks stößt 17 Jahre in der Zukunft auf einen neuen Gegner - und der sieht aus wie Goku, nur noch viel mächtiger! Als Trunks Mutter Bulma ihm rät, sich Hilfe aus der Vergangenheit zu holen, will er dafür die Zeitmaschine benutzen. Doch sein neuer Feind setzt alles daran, um das zu verhindern ...

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