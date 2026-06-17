Wiedersehen von Lehrer und Schüler! Gohan und Trunks aus der Zukunft!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 52: Wiedersehen von Lehrer und Schüler! Gohan und Trunks aus der Zukunft!
23 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 12
Trunks, der aus der Zukunft in die Gegenwart zurückgereist ist, freundet sich schnell mit Mai an, was dem Gengenwarts-Trunks gar nicht gefällt. Trunks aus der Zukunft hingegen plagen seine Erinnerungen an Gohan, den er in seiner Welt verloren hat und beschließt, ihn in der Gegenwart zu treffen ...
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Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG