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Dragon Ball Super

Wiedersehen von Lehrer und Schüler! Gohan und Trunks aus der Zukunft!

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 52vom 17.06.2026
Wiedersehen von Lehrer und Schüler! Gohan und Trunks aus der Zukunft!

Wiedersehen von Lehrer und Schüler! Gohan und Trunks aus der Zukunft!Jetzt kostenlos streamen

Dragon Ball Super

Folge 52: Wiedersehen von Lehrer und Schüler! Gohan und Trunks aus der Zukunft!

23 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 12

Trunks, der aus der Zukunft in die Gegenwart zurückgereist ist, freundet sich schnell mit Mai an, was dem Gengenwarts-Trunks gar nicht gefällt. Trunks aus der Zukunft hingegen plagen seine Erinnerungen an Gohan, den er in seiner Welt verloren hat und beschließt, ihn in der Gegenwart zu treffen ...

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