Durch dick und dünn - Freundschaft XXL
Folge vom 29.06.2022: Nicht jeder will abnehmen
45 Min.Folge vom 29.06.2022Ab 12
Vannessa kommt aus armen Verhältnissen und musste als kleines Mädchen mit ihrer Mutter in einem Auto leben. Schon damals tröstete sie sich mit Essen. Als Vannessa ihren ersten Sohn Werner bekam, war sie obdachlos. Inzwischen lebt sie mit ihren beiden Jungs bei Schwester Jakie. Nachdem ihre große Liebe Dee 2016 an Krebs starb, stürzte Vannessa in eine tiefe Depression und stopfte sich gegen den Schmerz mit Kalorienbomben voll. Das tut sie immer noch und leidet inzwischen an Diabetes, Bluthochdruck und schlimmen Gelenkschmerzen. Doch nun will sie endlich abnehmen – wie auch ihre beste Freundin Meghan.
