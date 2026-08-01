Eden - Du bezahlst für jede Lüge
Folge 17: Auf Flirtkurs
48 Min.Folge vom 10.09.2026Ab 12
Roberto und Jamie bringen die Gruppe in Rage. Währenddessen checkt Sofia bei Coco und Charline ab, was Slei vor ihrem Einzug in der Villa so getrieben hat. Außerdem gibt es eine Verbannung bei den Girls und Sofia muss in den Raum der Wahrheit. Am Abend steht eine Bad-Girls-und-Bad-Boys-Party an. Nico will Charline zeigen, dass er es ernst meint, Slei hingegen flirtet beim Tanzen mit Julia, was Phillip gar nicht gefällt.
Alle Staffeln im Überblick
Eden - Du bezahlst für jede Lüge
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn