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Eden - Du bezahlst für jede Lüge

Neue Hoffnung, alte Konflikte

JoynStaffel 1Folge 14vom 28.08.2026
Neue Hoffnung, alte Konflikte

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Folge 14: Neue Hoffnung, alte Konflikte

42 Min.Folge vom 28.08.2026Ab 12

Bei einer außergewöhnlichen Party zeigen die Männer vollen Einsatz und sorgen für beste Stimmung. Gleichzeitig entstehen neue Spannungen: Charline ist von Roberto enttäuscht und auch zwischen Slei und Samira läuft nicht alles harmonisch. Ein Date bringt frischen Wind in die Villa, bevor der nächste Lügendetektortest die Stimmung erneut kippen lässt.

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