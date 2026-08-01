Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eden - Du bezahlst für jede Lüge

Wer einmal lügt

JoynStaffel 1Folge 19vom 18.09.2026
Wer einmal lügt

Wer einmal lügtJetzt kostenlos streamen

Eden - Du bezahlst für jede Lüge

Folge 19: Wer einmal lügt

46 Min.Folge vom 18.09.2026Ab 12

Jamie und Roberto verbringen ein romantisches Date in einem Elefantenresort. Dort fasst sich Roberto ein Herz und fragt Jamie, ob sie seine Freundin sein möchte. Unterdessen will Nico Charline beweisen, wie ernst er es mit ihr meint. Nicos Befragung am Lügendetektor endet jedoch dramatisch und mit viel Streit. Sofia entscheidet sich gegen Tarek und für Slei. Sleis Aussagen im Raum der Wahrheit lassen sie jedoch an ihrer Wahl zweifeln.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Eden - Du bezahlst für jede Lüge
Joyn
Eden - Du bezahlst für jede Lüge

Eden - Du bezahlst für jede Lüge

Alle 1 Staffeln und Folgen