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Eden - Du bezahlst für jede Lüge

Lügen-Showdown im Finale: Lovepot oder Liebe?

JoynStaffel 1Folge 20vom 18.09.2026
Lügen-Showdown im Finale: Lovepot oder Liebe?

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Folge 20: Lügen-Showdown im Finale: Lovepot oder Liebe?

56 Min.Folge vom 18.09.2026Ab 12

Charline und Nico diskutieren, ob sie es miteinander versuchen wollen. Tarek versucht ebenfalls erneut sein Glück bei Charline. Bei der finalen Zeremonie muss jeder Bewohner angeben, ob er jemanden gefunden hat. Tarek, Charline, Nico und Slei antworten mit „Nein“. Roberto und Jamie entscheiden sich hingegen füreinander. Damit stehen die vier Finalisten fest: Roberto, Jamie, Slei und Sofia. Der Rest muss das Paradies verlassen. Doch welches Paar gewinnt am Ende auch den Lovepot?

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