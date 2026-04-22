Der Engel mit dem "B" davorJetzt kostenlos streamen
Ein Engel auf Erden
Folge 16: Der Engel mit dem "B" davor
48 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 6
Jonathans "Kollege" Harold ist zur Bewährung auf der Erde - doch das schon seit 200 Jahren: Harold erzürnt die himmlischen Oberen immer wieder mit seinen Streichen. Nun soll ihn Jonathan endlich auf den rechten Weg bringen.
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Alle Staffeln im Überblick
Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH