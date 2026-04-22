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Ein Engel auf Erden

Der Engel mit dem "B" davor

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 16vom 22.04.2026
Der Engel mit dem "B" davor

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Ein Engel auf Erden

Folge 16: Der Engel mit dem "B" davor

48 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 6

Jonathans "Kollege" Harold ist zur Bewährung auf der Erde - doch das schon seit 200 Jahren: Harold erzürnt die himmlischen Oberen immer wieder mit seinen Streichen. Nun soll ihn Jonathan endlich auf den rechten Weg bringen.

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