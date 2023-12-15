Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Engel auf Erden

Der vergessene Held

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 17vom 15.12.2023
Der vergessene Held

Der vergessene HeldJetzt kostenlos streamen

Ein Engel auf Erden

Folge 17: Der vergessene Held

48 Min.Folge vom 15.12.2023Ab 12

18 Jahre nachdem Tim Charles jr. in Vietnam gefallen ist, werden seine sterblichen Überreste auf einem Militärfriedhof beigesetzt. Vater Tim Charles sen. nimmt als einziger an der Zeremonie teil.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Ein Engel auf Erden
SAT.1 GOLD
Ein Engel auf Erden

Ein Engel auf Erden

Alle 2 Staffeln und Folgen