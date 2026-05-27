Ein Hof zum Verlieben
Folge 115: Veritas vincit?
23 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 6
Laura hofft, das Gericht mit ihrer Strategie überzeugen zu können. Doch das wird nicht einfach, denn die Gegenseite hat stichhaltige Argumente. Ludwig versucht vergeblich, seine Frustration und den Schmerz loszuwerden. Derweil bombardiert ihn seine besorgte Familie mit Anrufen. Da zieht Ludwig einen Schlussstrich. Georg und Henni schweben nach ihrem Kuss im Liebesglück.
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Ein Hof zum Verlieben
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Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn