Ein Hof zum Verlieben
Folge 120: Es ist perfekt
24 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 6
Laura und Tim wollen seinen Einzug verkünden, werden jedoch wiederholt daran gehindert. Oliver empfindet Reue und lässt Laura wissen, dass es ihm ehrlich leidtut. Im Gegensatz zu ihrem Sohn, schmiedet Regina einen Plan, um dem Albershof zu schaden. Nach Ludwigs Abschied bittet Leonard seine Eltern, sich ihren Problemen zuzuwenden. Während Anna hofft, dass sie aufeinander zugehen, will Moritz jedoch Abstand und zieht zu Susi. Gibt es keine Hoffnung mehr, auf ein Happy End?
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Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn