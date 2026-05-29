Ein Hof zum Verlieben
Folge 119: Abschied
24 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 6
Laura und Tim finden beieinander Halt und überwinden den Schock um Ludwig. Dabei stellen sie jeder für sich fest, wie froh und glücklich sie miteinander sind. Ludwig hängt nach der Schreckenstat durch, findet aber Trost bei seiner Familie und damit die Kraft zum Albershof zu gehen, um sich zu entschuldigen. Oliver erfährt entsetzt, dass Ludwig Benzin gekauft hat und kurz davor war, einen fatalen Fehler zu begehen. Kann es sein, dass er Schuld dran trägt?
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Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn