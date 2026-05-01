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Ein Hof zum Verlieben

Verrat

SAT.1Staffel 1Folge 114vom 26.05.2026
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Ein Hof zum Verlieben

Folge 114: Verrat

24 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 6

Ludwig fühlt sich verraten - und Olivers Worte schüren in ihm unbeabsichtigt seine Wut auf die Familie Albers. Ein Missgeschick bringt Saskias Job und Lauras Strategie für die Verhandlung ins Wanken. Als Georg heimlich den Lieferservice ankurbelt, sorgt das nicht nur für bestellte Apfelkisten, sondern auch für einen Kuss von Henni.

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