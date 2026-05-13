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Ein Hof zum Verlieben

Wahrheit und Schmerz

SAT.1Staffel 1Folge 100vom 13.05.2026
Wahrheit und Schmerz

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 100: Wahrheit und Schmerz

23 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 6

Laura erzählt Maja, dass Ludwig ihr Halbbruder ist. Maja ist geschockt und verschwindet daraufhin spurlos. Als Anna das Mädchen verletzt findet, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Moritz ist wie paralysiert, nachdem er erfahren hat, dass Ludwig nicht sein Sohn ist. Georg und Henni sind ebenfalls entsetzt von den Ereignissen. Georg würde trotzdem gerne wissen, wie Henni nun zu ihm steht.

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