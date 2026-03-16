Ein Hof zum Verlieben
Folge 22: Der Wettkampf
23 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 6
Als Laura von Majas Schwangerschaft erfährt, treibt ihre überforderte Reaktion ihre Tochter in die Flucht. Susi erfährt, dass ihre Freundin Nadine auf Tim steht. Das ist für Susi die perfekte Gelegenheit, Tim aus seinem Schneckenhaus zu locken.
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Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn