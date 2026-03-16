Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Hof zum Verlieben

Der Wettkampf

SAT.1Staffel 1Folge 22vom 16.03.2026
Der Wettkampf

Der WettkampfJetzt kostenlos streamen

Ein Hof zum Verlieben

Folge 22: Der Wettkampf

23 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 6

Als Laura von Majas Schwangerschaft erfährt, treibt ihre überforderte Reaktion ihre Tochter in die Flucht. Susi erfährt, dass ihre Freundin Nadine auf Tim steht. Das ist für Susi die perfekte Gelegenheit, Tim aus seinem Schneckenhaus zu locken.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ein Hof zum Verlieben
SAT.1
Ein Hof zum Verlieben

Ein Hof zum Verlieben

Alle 1 Staffeln und Folgen