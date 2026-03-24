Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Hof zum Verlieben

Rolle Rückwärts

SAT.1Staffel 1Folge 34vom 24.03.2026
Rolle Rückwärts

Rolle RückwärtsJetzt kostenlos streamen

Ein Hof zum Verlieben

Folge 34: Rolle Rückwärts

23 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 6

Tim greift Ana beim Umzug unter die Arme. Beim Kisten schleppen kommen sich die beiden plötzlich näher. Moritz bereut seine Verabredung mit Oliver und macht einen Rückzieher. Maja kommt der Vergangenheit ihres Vaters auf die Spur, als sie sich in ihrem neuen Leben einrichtet.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ein Hof zum Verlieben
SAT.1
Ein Hof zum Verlieben

Ein Hof zum Verlieben

Alle 1 Staffeln und Folgen