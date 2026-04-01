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Ein Hof zum Verlieben

Gebrochenes Herz

SAT.1Staffel 1Folge 45vom 01.04.2026
Gebrochenes Herz

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 45: Gebrochenes Herz

24 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Als Laura einen Fall für die Dornbuschs übernimmt, bringt sie damit Georg gegen sich auf. Anna glaubt fälschlicherweise, dass Ludwig Pia datet. Sie ahnt nicht, dass Ludwig sich immer mehr für Maja interessiert.

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