Ein Hof zum Verlieben
Folge 6: Alte Rivalitäten
24 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 6
Laura macht Regina klar, dass sie keinen Kaufvertrag gefunden hat und deshalb unsicher ist, ob der Erblasser tatsächlich an sie verkauft hätte. Oliver übernimmt die Verhandlungen, in der Hoffnung, Laura mittels seines Charmes überzeugen zu können. Anna geht nach dem Schock um das verlorene Geld vorerst auf Distanz zu Moritz.
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Ein Hof zum Verlieben
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Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn