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Ein Hof zum Verlieben

Alte Rivalitäten

SAT.1Staffel 1Folge 6vom 04.03.2026
Alte Rivalitäten

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 6: Alte Rivalitäten

24 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 6

Laura macht Regina klar, dass sie keinen Kaufvertrag gefunden hat und deshalb unsicher ist, ob der Erblasser tatsächlich an sie verkauft hätte. Oliver übernimmt die Verhandlungen, in der Hoffnung, Laura mittels seines Charmes überzeugen zu können. Anna geht nach dem Schock um das verlorene Geld vorerst auf Distanz zu Moritz.

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