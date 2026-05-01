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Ein Hof zum Verlieben

Hoffnungsschimmer

SAT.1Staffel 1Folge 88vom 05.05.2026
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Ein Hof zum Verlieben

Folge 88: Hoffnungsschimmer

23 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 6

Laura kontert Reginas Angriff bei der Podiumsdiskussion mit einem charmanten Kompliment. Dafür erhält sie viel Zuspruch. Ludwig und Maja kommen sich näher. Für einen Moment vergessen sie alles um sich herum. Ein Kuss liegt in der Luft. Leonard ist erleichtert, als Emma das Date zusagt. Seinen Kuss mit Klara möchte er ihr allerdings verschweigen.

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