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Ein Hof zum Verlieben

Never Surrender

SAT.1Staffel 1Folge 93vom 08.05.2026
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Ein Hof zum Verlieben

Folge 93: Never Surrender

23 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 6

Laura übernimmt das Mandat für Saskia. Regina will Oliver derweil seine Gefühle für Laura ausreden, doch der lässt sich nicht beirren. Oliver sagt auch Tim daraufhin ins Gesicht, dass er Laura noch immer liebt und nicht aufgeben wird. Unterdessen bekommt Sören Besuch von seiner kleinen Schwester Mareike.

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