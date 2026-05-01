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Ein Hof zum Verlieben

Wenn Herzen brechen ...

SAT.1Staffel 1Folge 99vom 13.05.2026
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Ein Hof zum Verlieben

Folge 99: Wenn Herzen brechen ...

24 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 6

Während Maja und Ludwig eine gemeinsame Zukunft planen, weiß Laura, dass sie ihrer Tochter die Wahrheit sagen muss: Ludwig ist Majas Halbbruder. Anna sorgt sich nach dem Geständnis um Moritz, der nicht weiß, wie er damit umgehen soll, dass Ludwig nicht sein Sohn ist. Georg erhält ungefragt Tipps von Ludger für sein anstehendes Treffen mit Henni. Derweil ist diese von dem Gedanken an ein Date ganz angetan.

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