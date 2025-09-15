Zum Inhalt springenBarrierefrei
Garys Gigolo

Staffel 11Folge 11
Folge 11: Garys Gigolo

23 Min.

Dass sich Töchterchen Kelly mit reichen alten Männern herumtreibt, hat Al irgendwann verstanden und inzwischen kann er es verwinden. Aber was ist mit seinem Sohn Bud? Dieser hat sich nämlich von Gary, der Chefin des Schuhladens, verführen lassen. Al ist untröstlich - bis er die angenehmen Seiten dieser Verbindung zu spüren bekommt: ein neuer Pausenraum, ein Fernseher, ein Kühlschrank voller Bier. Angesichts dieser Verhältnisse drängt Al auf eine baldige Heirat.

