Eine schrecklich nette Familie

Schleiertanz

Staffel 11Folge 17
Schleiertanz

Eine schrecklich nette Familie

Folge 17: Schleiertanz

23 Min.Ab 12

Al und seine Freunde vom "No Ma'am"-Club werden vom Besitzer der Nacktbar auserkoren, die Jury beim Stripperinnen-Wettbewerb zu stellen. In Peggy erwacht der Kampfgeist: Als verschleierte Jasmin von Beirut legt sie einen hoch erotischen Bauchtanz hin. Al ist dermaßen angetan von der Schönen, dass er mit ihr ins Bett steigt. In der nächsten Zeit verbringt Peggy mit ihrem nichts ahnenden Ehemann die herrlichsten Nächte - bis Al merkt, wer sich hinter dem Schleier verbirgt.

