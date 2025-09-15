Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Müllomania

Sony Pictures
Staffel 11
Folge 13
Müllomania

Eine schrecklich nette Familie

Folge 13: Müllomania

23 Min.

In Chicago stinkt es zum Himmel, denn seit Wochen streikt die Müllabfuhr. Um sich Luft zu verschaffen, wirft jeder seinen Müll in den Garten des Nachbarn. Dass Al und seine Familie dabei die besten Tricks auf Lager haben, treibt Marcy in den Wahnsinn. Um den ganzen Problemen aus dem Weg zu gehen, finden Al und Jefferson eine ganz persönliche Lösung: Sie melden sich freiwillig zur Nationalgarde. Nach harter Ausbildung erhalten sie einen besonderen Auftrag - bei der Müllentsorgung.

Sony Pictures
