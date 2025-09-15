Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Scheiden tut weh (2)

Sony PicturesStaffel 11Folge 15
Scheiden tut weh (2)

Scheiden tut weh (2)Jetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 15: Scheiden tut weh (2)

22 Min.

Die Trennung der Bundys scheint unvermeidlich. Al zieht aus dem Haus aus und nimmt nur seine heiß geliebte höchstpersönliche Klobrille mit. Doch anstatt Trübsal zu blasen, stürzt er sich in sein neues Junggesellenleben. Peggy aber macht eine tiefe Krise durch: Sie sitzt den ganzen Tag auf dem Sofa und weint den regelmäßigen Einkünften ihres Mannes nach. Schließlich gelingt es Marcy und den Kindern, sie mit einer Idee aufzuheitern: Ein reicher Stiefvater muss her.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen