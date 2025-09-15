Eine schrecklich nette Familie
Folge 2: Das Schuh-Inferno
23 Min.Ab 12
Al und Griff kommen dahinter, dass ihre Chefin Gary eine illegale Schuhfabrik betreibt, in der sie ausschließlich Kinder beschäftigt. Sie starten sofort einen Erpressungsversuch, doch der ist einfach zu ungeschickt eingefädelt. Währenddessen hat Peggy Schwierigkeiten mit einem unerwünschten Werbegeschenk: einem Mikrowellengerät. Zusammen mit Kelly probiert sie das mysteriöse Ding aus und versucht, vor Al geheim zu halten, dass sie kocht.
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland