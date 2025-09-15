Für Männerhände viel zu schadeJetzt kostenlos streamen
Eine schrecklich nette Familie
Folge 21: Für Männerhände viel zu schade
23 Min.Ab 6
Marcy erwartet ihre Cousine Mandy zu Besuch. Mit allen Mitteln versucht sie, ihre Cousine und die Bundys voneinander fernzuhalten - vergeblich: Al und Mandy lernen sich kennen und verlieben sich ineinander. Pech für ihn, dass es Peggy, Kelly und Jefferson ebenso ergeht. Irgendwann stellt sich aber dann heraus, dass Mandy lesbisch ist. Das Ergebnis ist, dass nun jeder auf jeden eifersüchtig ist. Dass auch Hund Lucky an Liebeskummer leidet, macht das Chaos im Hause Bundy perfekt.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland