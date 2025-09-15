Eine schrecklich nette Familie
Folge 10: Sportlerstolz
23 Min.Ab 12
Ein alter Sportsfreund von Al wird beerdigt. Der ehemalige Gegenspieler Jack Franklin stellt eine kühne Behauptung auf: Sein Team hätte die Meisterschaft gewonnen, wäre es nicht disqualifiziert worden. Da bleibt nur ein Weg, die Sache zu klären: Das einst ausgefallene Spiel muss nachgeholt werden. Die alten Mitspieler kommen zusammen. Al Bundy fordert Franklin zu einer Blitzrunde heraus - und verliert. Nun muss er splitternackt in seiner Stammkneipe tanzen.
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland