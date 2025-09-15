Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Das Beste von den Bundys

Sony PicturesStaffel 9Folge 17
Das Beste von den Bundys

Das Beste von den BundysJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 17: Das Beste von den Bundys

23 Min.Ab 12

Zur Feier der 200. Folge der kultigen Erfolgsserie "Eine schrecklich nette Familie" führt Produzent George Plimpton durch die Dekoration des Bundy-Hauses und gibt den Zuschauern Einblicke in das Geschehen hinter den Kulissen der Produktion. Außerdem erinnert er in Rückblicken an die wichtigsten Szenen der zwerchfellerschütternden Sitcom, in denen es ein Wiedersehen mit den Hauptfiguren Al und Peggy Bundy und ihren nervigen Kindern Kelly und Bud gibt ...

