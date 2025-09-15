Eine schrecklich nette Familie
Folge 19: Die Kreuzfahrt (1)
23 Min.Ab 12
Peggy gewinnt in einem Preisausschreiben eine Karibik-Kreuzfahrt auf einem Luxusdampfer. Sie lädt Al, Marcy und Jefferson ein, die Reise mit ihr zu teilen. Erst an Bord merken die vier, was der Haken an der Sache ist: Ihre Billigkabinen liegen direkt im Heizraum des Schiffes. Doch es kommt noch schlimmer: Al muss feststellen, dass die Kreuzfahrt speziell für Frauen gedacht ist, die abspecken wollen. Einziger Lichtblick für Al und Jefferson ist die Aerobic-Trainerin Gretchen.
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Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Sony Pictures Television International Deutschland