Sony PicturesStaffel 9Folge 8
Folge 8: Schlaflos in Chicago

23 Min.Ab 12

Jefferson nimmt Al Bundy zu einer Auktion von Sammlerstücken mit, auf der er eine Original-Barbie für Marcys Geburtstag ergattern will. Dort angekommen, ersteigert Al mit Jeffersons Geld die Erstausgabe eines Pornomagazins. Jefferson kauft vom restlichen Geld eine Krankenschwester-Barbie. Einige Tage später entdeckt er, dass die Puppe 50.000 Dollar wert ist. Er beschließt, sie heimlich gegen eine andere auszutauschen, wofür er Als Hilfe benötigt ...

