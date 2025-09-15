Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Buck wird alt

Sony PicturesStaffel 9Folge 18
Buck wird alt

Folge 18: Buck wird alt

23 Min.

Peggy und Al sind seit fünfundzwanzig Jahren verheiratet - schon ein Grund, Besonderes zu verschenken. Während Peggy für 500 Dollar Michael Jordans verschwitzte Baseball-Socken für Al erstehen will, kauft dieser ein Diamantcollier. Er hofft, Peggy damit so beeindrucken zu können, dass sie nie mehr mit ihm ins Bett will. Dann der Schock: Buck hat die Kette im Garten verbuddelt. Fieberhaft gräbt Al mit seinen Kindern den gesamten Garten um, doch die Suche bleibt erfolglos ...

Sony Pictures
