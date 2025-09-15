Schatz, ich hab den Dodge geschrumpftJetzt kostenlos streamen
Eine schrecklich nette Familie
Folge 16: Schatz, ich hab den Dodge geschrumpft
23 Min.
Ausgerechnet Al Bundy soll die Parade zur 200-Jahr-Feier der Stadt anführen. Aus diesem Grund verlangt Peggy, dass das Auto endlich mal wieder gewaschen wird. Doch in der Waschstraße verschwindet der Dodge scheinbar spurlos. Kellys Anfrage im Fundbüro bleibt erfolglos, und Al macht sich schließlich selbst auf die Suche. Kein Wunder, dass die Bundys ihre Karosse nicht auf Anhieb finden: Nach der Rundumwäsche hat der einst so dreckige Dodge eine völlig andere Farbe angenommen.
Eine schrecklich nette Familie
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland