23 Min.Ab 12

Al und seine Freunde haben im Bundy-Haus einen Schalter entdeckt. Sein Nutzen ist ihnen ein Rätsel. Langsam aber sicher demontieren sie das Haus, um herauszufinden, wozu der Schalter gut ist. Bud meldet sich als Testobjekt für ein Cyberspace-Experiment zur Erforschung der menschlichen sexuellen Wünsche. In der virtuellen Welt findet er sein Vergnügen sehr viel schneller. Kelly setzt Buds Treiben ein Ende: Heimlich schleust sie sich mit der hübschen Amber in das Versuchslabor ein.

