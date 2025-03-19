Eine wie keine
Folge 11: Folge 11
24 Min.Ab 6
Manu freut sich auf ihr Wochenende mit Daniel. Aber ihr Ex will plötzlich kurzfristig mit Freundin und Sohn verreisen. Manu gelingt es weder ihre Schichten im Hotel zu tauschen, noch die Reisepläne zu durchkreuzen. Zerknirscht findet sich Manu schließlich damit ab, wenigstens kurze Zeit mit Daniel zu verbringen - da werden ihr auch noch Überstunden aufgebrummt!
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph