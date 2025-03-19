Eine wie keine
Folge 5: Folge 5
24 Min.Ab 6
Manu bekommt von Mark Braun eine letzte Chance, ihren Job im Hotel zu behalten. Doch als ein lüsterner Gast Manu zu nahe kommt, platzt ihr der Kragen ... Zornig verpasst sie Mark vor der gesamten Belegschaft eine saftige Ohrfeige ... Was wird das für Konsequenzen für die temperamentvolle Manu haben?
