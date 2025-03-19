Eine wie keine
Folge 8: Folge 8
25 Min.Ab 6
Manu Berletts größtes Anliegen bei der Modenschau im "Aden" ist es, vor ihrem Sohn nicht als billige Putzkraft dazustehen. Doch der Abend verläuft gänzlich anders, als erwartet: Nachdem sie zunächst mit der Auszubildenden Jessica das Platzanweiserkostüm getauscht hat, findet sie sich kurz darauf als Model im Designerkleid auf dem Laufsteg wieder ...
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
