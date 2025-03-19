Eine wie keine
Folge 6: Folge 6
25 Min.Ab 6
Nach der öffentlichen Ohrfeige von Manu Berlett kann sich Mark nur mit Mühe und Not vor seiner Verlobten Alexandra Aden aus der Affäre ziehen. Manu ist davon überzeugt, dass sie ihr Fauxpas den Job gekostet hat. Wohingegen ihre impulsive Ader Mark dazu verholfen hat, dass sein lästiger Bruder Philip abreisen will ...
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph