Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine wie keine

Folge 16

SAT.1Staffel 1Folge 16
Folge 16

Folge 16Jetzt kostenlos streamen

Eine wie keine

Folge 16: Folge 16

24 Min.Ab 6

Marks Alptraum wird wahr, als sein verhasster Bruder ihm als gleichberechtigter General Manager im "Aden" an die Seite gestellt wird. Als Manu von Philip als persönliche Betreuerin für seinen Hund Gandhi abkommandiert wird, nutzt sie die Gelegenheit, um Philip für Mark auszuspionieren. Sie muss auch nicht lange warten, um herauszufinden, dass er gegen Mark vorgehen möchte ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eine wie keine
SAT.1
Eine wie keine

Eine wie keine

Alle 1 Staffeln und Folgen