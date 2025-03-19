Eine wie keine
Folge 9: Folge 9
24 Min.Ab 6
Jetzt ist es raus: Daniel weiß über den Job seiner Mutter Bescheid! Er hat es gut aufgenommen und hält seine Mutter immer noch für die Beste ... Manu tut Mark den Gefallen und begleitet ihn auf ein Gestüt, um dort das Rennpferd "Diavolo" als Verlobungsgeschenk für Alexandra Aden zu kaufen. Dass Manu dabei ein Designerkleid von Marks Verlobten tragen soll, kommt ihr vorerst nicht verdächtig vor ...
Eine wie keine
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph