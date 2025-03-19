Eine wie keine
Folge 20: Folge 20
24 Min.Ab 6
Julius Aden ist dem Etikettenschwindel auf die Schliche gekommen und will nun eruieren, woher der gefälschte Nobelwein kommt. Zu diesem Zweck kündigt er einen Besuch beim Weinlieferanten an, den Mark allerdings frei erfunden hat. Jetzt heißt es für Mark und Manu, den Ramschladen eines Bekannten von Manu in eine exquisite Vinothek umzuwandeln. Ansonsten sind Marks Tage als General Manager gezählt!
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph