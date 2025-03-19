Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Episode 132

SAT.1Staffel 1Folge 132
23 Min.Ab 6

Toni hat Jana leidenschaftlich geküsst! Aber dann schiebt er sie abrupt von sich und behauptet, in Karin verliebt zu sein. Jana ist am Boden zerstört. Aber Moritz schafft es schließlich, Jana davon zu überzeugen, dass Tonis Kuss sehr wohl etwas zu bedeuten hat. Doch als Jana endlich reinen Tisch machen will, ist Toni anscheinend unterwegs zu einem Date mit Karin. Jana hetzt verzweifelt hinterher.

