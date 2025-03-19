Eine wie keine
Folge 132: Episode 132
23 Min.Ab 6
Toni hat Jana leidenschaftlich geküsst! Aber dann schiebt er sie abrupt von sich und behauptet, in Karin verliebt zu sein. Jana ist am Boden zerstört. Aber Moritz schafft es schließlich, Jana davon zu überzeugen, dass Tonis Kuss sehr wohl etwas zu bedeuten hat. Doch als Jana endlich reinen Tisch machen will, ist Toni anscheinend unterwegs zu einem Date mit Karin. Jana hetzt verzweifelt hinterher.
