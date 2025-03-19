Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Folge 15

SAT.1Staffel 1Folge 15
Folge 15

Eine wie keine

Folge 15: Folge 15

23 Min.Ab 6

Chaos im Aden: Daniel ist weg! Ralf, Lindi und Frau Schwarz vom Jugendamt sind schon im Anmarsch, da erreicht Manu ihren Sohn endlich auf dem Handy. Die Erleichterung hält nicht lange an: Daniel sitzt mit Mark Braun in einem Hubschrauber - unterwegs nach Brandenburg. Manu fleht den Hoteldirektor an, den blinden Passagier zurückzubringen. Doch der hat Wichtigeres zu tun ...

Eine wie keine
SAT.1
Eine wie keine

Eine wie keine

