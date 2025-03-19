Eine wie keine
Folge 16: Folge 16
24 Min.Ab 6
Marks Alptraum wird wahr, als sein verhasster Bruder ihm als gleichberechtigter General Manager im "Aden" an die Seite gestellt wird. Als Manu von Philip als persönliche Betreuerin für seinen Hund Gandhi abkommandiert wird, nutzt sie die Gelegenheit, um Philip für Mark auszuspionieren. Sie muss auch nicht lange warten, um herauszufinden, dass er gegen Mark vorgehen möchte ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine wie keine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph