Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine wie keine

Episode 182

SAT.1Staffel 1Folge 182
Episode 182

Episode 182Jetzt kostenlos streamen

Eine wie keine

Folge 182: Episode 182

23 Min.Ab 6

Um Manu zu retten und Zeit zu gewinnen, verrät Mark dem Kidnapper Karins Adresse. Aber die Gefahr für Manu und Mark ist damit nicht abgewandt. Der Profikiller fesselt Manu und Mark mitten in der Einöde an Bahngleise - und überlässt sie ihrem Schicksal. Jeden Augenblick kann ein Zug kommen! Plötzlich sind die beiden sich so nah wie nie zuvor. Manu und Mark schwören sich die ewige Liebe.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eine wie keine
SAT.1
Eine wie keine

Eine wie keine

Alle 1 Staffeln und Folgen