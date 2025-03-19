Eine wie keine
Folge 185: Episode 185
24 Min.Ab 6
Manu bittet Toni um Zeit, um in Ruhe über seinen Heiratsantrag nachzudenken. Carlo kümmert sich derweil liebevoll um Karin, die nach wie vor ein nervliches Wrack ist. Sie stellt entsetzt fest, dass sie doch noch im Besitz von belastendem Material gegen den Sachs-Konzern ist! Um mit der Sache ein für allemal abzuschließen, wirft Karin den Computer-Stick mit den brisanten Daten in den Müll ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine wie keine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph