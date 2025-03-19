Eine wie keine
Folge 186: Episode 186
24 Min.Ab 6
Oliver hat dank Carlo den Daten-Stick mit den letzten belastenden Beweisen gegen die Sachsens aus Karins Müll retten können. Nun wird alles gut! Als Karin jedoch von Carlos Verrat erfährt, wendet sie sich bitter enttäuscht von ihm ab. Carlo schämt sich und nimmt Oliver das brisante Material wieder ab. Aber Karin fühlt sich zunehmend schlechter: Sie ist die eigentliche Verräterin!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine wie keine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph