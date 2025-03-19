Eine wie keine
Folge 195: Episode 195
24 Min.Ab 6
Manu erfährt, dass Alexandra Mark die Wahrheit über die Vaterschaft weiterhin vorenthält. Dadurch wird Manu plötzlich klar, welche Art von Beziehung sie nicht führen will. Wie schön und unkompliziert ihre Liebe zu Toni dagegen ist. Manu will Tonis Heiratsantrag endlich annehmen! Aber dann trifft sie auf Mark und ihr Verstand setzt aus: Ein Wort von Mark und sie bläst die Sache mit Toni ab!
Eine wie keine
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph