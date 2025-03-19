Eine wie keine
Folge 210: Episode 210
24 Min.Ab 6
Während die Hochzeit von Manu und Toni immer näher rückt, wird Marks Sehnsucht nach Manu immer größer. Getrieben von der Angst, sie endgültig zu verlieren, stürzt Mark kurz vor der Trauung los, um ein letztes Mal um Manu zu kämpfen. Doch dann tritt ihm plötzlich Philip in den Weg: Mark geht nirgendwo hin, denn er wird heute im "Aden" sterben!
