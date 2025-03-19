Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine wie keine

Episode 212

SAT.1Staffel 1Folge 212
Episode 212

Episode 212Jetzt kostenlos streamen

Eine wie keine

Folge 212: Episode 212

24 Min.Ab 6

Das hochemotionale Finale von "Eine wie keine": Mark schafft es, Philip zu überwältigen und die Bombe im "Aden" zu entschärfen. Doch jetzt muss er zu Manu, um sie von der Hochzeit mit Toni abzuhalten! Manu steht bereits vor dem Traualtar. Doch sie zögert, Toni das Ja-Wort zu geben und sich Mark für immer aus dem Herzen zu reißen? Wird die Liebe von Manu und Mark am Ende siegen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eine wie keine
SAT.1
Eine wie keine

Eine wie keine

Alle 1 Staffeln und Folgen